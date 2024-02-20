В Кремле рассказали о реакции Ким Чен Ына на подаренный Путиным автомобиль

Песков: Ким Чен Ыну понравилась российская машина Aurus

Главе Северной Кореи Ким Чен Ыну понравилась подаренная ему президентом России Владимиром Путиным машина Aurus. О реакции лидера КНДР рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, северокорейский лидер оценил автомобиль российского производства, когда посетил космодром Восточный.

«Он посмотрел эту машину, Путин ее показал лично, и, конечно же, как и многим, эта машина ему понравилась», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль марки Aurus.