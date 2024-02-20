Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 20 февраля 2024Мир

В Кремле рассказали о реакции Ким Чен Ына на подаренный Путиным автомобиль

Песков: Ким Чен Ыну понравилась российская машина Aurus

Фото: KCNA / Reuters

Главе Северной Кореи Ким Чен Ыну понравилась подаренная ему президентом России Владимиром Путиным машина Aurus. О реакции лидера КНДР рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, северокорейский лидер оценил автомобиль российского производства, когда посетил космодром Восточный.

«Он посмотрел эту машину, Путин ее показал лично, и, конечно же, как и многим, эта машина ему понравилась», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль марки Aurus.

***
Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      В версии о смерти российского пилота-перебежчика нашли неувязки. Что в Испании и на Украине говорят о случившемся?

      Раскрыт механизм принятия решений в мозге человека

      84 члена избирательных комиссий в Индонезии погибли от переутомления

      В Минэнерго раскрыли план по добыче нефти в России

      Лукашенко призвал силовиков ментально подготовиться к войне

      ЦСКА подписал алжирского футболиста

      Дональду Трампу предрекли новый суд из-за плагиата золотых кроссовок

      Польские фермеры засыпали железную дорогу украинским зерном

      Губин ответил на обвинения в адрес Пугачевой о «перекрытии кислорода» артистам

      Телеведущая случайно выдала семейный секрет в прямом эфире и рассмешила зрителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше