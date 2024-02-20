В Кремле назвали марку подаренного Ким Чен Ыну от Путина авто

Песков: Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну машину марки Aurus

Машина, которую президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, относится к марке Aurus. Информацию о производителе уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Да. Это машина Aurus», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов.

Подарок в адрес главы КНДР 18 февраля получили секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен. Она заявила, что жест служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.

