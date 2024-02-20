В Кремле высказались о задержаниях при возложении цветов в память о Навальном

Песков о задержаниях при возложении цветов: оперативники выполняют свою функцию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о задержаниях при возложении цветов в память об Алексее Навальном (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Он заявил, что оперативники выполняют свою функцию и действуют в соответствии с законом, передает РИА Новости.

У пресс-секретаря президента России поинтересовались, в курсе ли он ситуации.

«Правоохранительные органы выполняют свою функцию, действуют в соответствии с законом. Ничего больше я сказать не могу», — отметил в ответ Песков.

До этого представитель Кремля сообщил, что Москва отвергает призыв главы Внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля провести независимое международное расследование по Навальному.