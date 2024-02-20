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10:15, 20 февраля 2024Среда обитания

В Москве недосчитались одного типа квартир

Предложение малогабаритных квартир в новостройках Москвы сократилось на 25 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За год предложение малогабаритных квартир (площадью до 38 квадратных метров) в новостройках Москвы сократилось на 25 процентов. Этого типа жилья в столице недосчитались специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group в своем исследовании, пишут «Известия».

Тенденцию заметили в массовом сегменте, бизнес- и премиум-классах. При этом спрос на маленькие новые квартиры остается стабильно высоким — особенно в массовом сегменте, где на лоты до 38 «квадратов» приходится около 20 процентов от общего числа заявленных по проекту, отмечают эксперты.

«Повышение первоначального взноса и ставки льготной ипотеки влияет на стратегии покупателей жилья разных ценовых ниш. Так, если в начале 2023 года лишь 51 процент сделок по покупке жилья бизнес-класса был ипотечным, то в III квартале их объем достиг 74 процентов. Сейчас бюджет покупки лотов площадью до 38 квадратных метров в среднем составляет для массового сегмента 10,2 миллиона рублей и 14,9 миллиона рублей по проектам премиальной ниши», — рассказала генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

Ранее стало известно о планах в 2024 году построить в Москве 5,2 миллиона квадратных метров жилья. 3 миллиона квадратных метров при этом возведут за счет частных инвесторов, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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      Нина Ташевская
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