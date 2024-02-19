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14:40, 19 февраля 2024Среда обитания

Москву собрались застроить жильем

В 2024 году в столице построят 5,2 млн квадратных метров жилых помещений

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве в 2024 году планируется построить почти 5,2 миллиона квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Из планируемого к постройке жилья три миллиона квадратных меров возведут за счет частных инвесторов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, Москва остается одним из наиболее привлекательных рынков недвижимости в стране. Всего в этом году планируется возвести не менее 8,5 миллиона недвижимости. При этом ежегодно в столице выдается разрешений на строительство около 15 миллионов «квадратов».

В 2023 году ввод недвижимости был выше плановых показателей 2024-го. По данным столичных властей, в прошлом году построено 15,3 миллиона квадратных метров недвижимости, примерно половина объема пришлась на жилье. При этом уже в декабре Москва в 1,5 раза перевыполнила годовой план по вводу недвижимости — тогда было построено 13,3 миллиона «квадратов».

Ранее аналитики «Дом.РФ» сообщили, что по итогам января 2024 года выход новых жилищных проектов на российский рынок упал на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. В январе ввод нового жилья в январе сократился до 2,3 миллиона квадратных метров.

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      Мария Черкасова
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