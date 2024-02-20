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14:23, 20 февраля 2024Мир

В ООН заявили о праве Украины требовать возвращения беженцев призывного возраста

Директор УВКБ ООН: Киев может требовать возвращать беженцев призывного возраста

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Украина может требовать возвращать беженцев призывного возраста. Об этом заявил директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер, сообщает РИА Новости.

«Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за границей беженцев призывного возраста. В этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите», — сказал он.

Леклер подчеркнул, что мобилизация не является преследованием украинских беженцев, а право на отказ от службы по соображениям совести все еще существует.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя возможную мобилизацию украинских беженцев из-за рубежа, указал на право украинских беженцев на защиту. По его словам, они обладают теми же правами, что и все остальные беженцы.

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      Семен Александров
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