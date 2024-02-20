В ООН заявили о праве Украины требовать возвращения беженцев призывного возраста
Украина может требовать возвращать беженцев призывного возраста. Об этом заявил директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер, сообщает РИА Новости.
«Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за границей беженцев призывного возраста. В этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите», — сказал он.
Леклер подчеркнул, что мобилизация не является преследованием украинских беженцев, а право на отказ от службы по соображениям совести все еще существует.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя возможную мобилизацию украинских беженцев из-за рубежа, указал на право украинских беженцев на защиту. По его словам, они обладают теми же правами, что и все остальные беженцы.