В ООН заявили о праве Украины требовать возвращения беженцев призывного возраста

Директор УВКБ ООН: Киев может требовать возвращать беженцев призывного возраста

Украина может требовать возвращать беженцев призывного возраста. Об этом заявил директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер, сообщает РИА Новости.

«Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за границей беженцев призывного возраста. В этом случае будет открыт вопрос об их статусе и защите», — сказал он.

Леклер подчеркнул, что мобилизация не является преследованием украинских беженцев, а право на отказ от службы по соображениям совести все еще существует.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя возможную мобилизацию украинских беженцев из-за рубежа, указал на право украинских беженцев на защиту. По его словам, они обладают теми же правами, что и все остальные беженцы.