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23:21, 21 января 2024Мир

Генсек ООН заявил о праве украинских беженцев на защиту

Генсек ООН Гутерриш заявил, что украинские беженцы имеют право на защиту
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Abubaker Lubowa / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о праве украинских беженцев на защиту. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал возможную мобилизацию украинских беженцев из-за рубежа. По его словам, они обладают теми же правами, что и все остальные беженцы.

«Ко всем беженцам следует относиться одинаково. И все страны должны выполнять свои обязательства, согласно законодательству о беженцах», — добавил Гутерриш.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что Берлин и Киев начали переговоры по программам помощи украинским беженцам в возвращении на родину. По его словам, украинские власти могут предложить вернувшимся беженцам инфраструктурные решения, жилье и работу, а Германия может направить часть помощи им на финансирование их переселения.

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      Марина Совина
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