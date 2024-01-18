На Украине объявили о начале переговоров по возвращению беженцев с Германией

Замминистра Качка: Украина ведет переговоры по возвращению беженцев с Германией

Берлин и Киев начали переговоры по программам помощи украинским беженцам в возвращении на родину. Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка объявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

Он уточнил, что в настоящий момент стороны находятся на ранней стадии переговоров. По его словам, Украина может предложить вернувшимся беженцам инфраструктурные решения, жилье и работу, а ФРГ может направить часть помощи им на финансирование их переселения.

Качка также заявил, что за украинцев в Европе идет конкуренция. «Мы знаем, что и для Польши, и для Германии, и для Чехии в частности рынок труда — это центральный элемент для структурных реформ, для роста ВВП. Они не могут расти без привлечения людей», — добавил замглавы ведомства. При этом он выразил мнение, что украинцы не рассматриваются как часть миграционного кризиса в Евросоюзе, поскольку их миграция воспринимается скорее как «свободное перемещение людей».