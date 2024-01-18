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18:56, 18 января 2024Бывший СССР

На Украине признали невозможность силой вернуть мужчин-беженцев в страну

Глава СНБО Данилов: Украина не может силой вернуть в страну мужчин-беженцев
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Власти Украины не имеют механизма, чтобы силой вернуть граждан призывного возраста в страну из-за рубежа. С таким признанием выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, сообщает УНИАН.

По его словам, власти страны хотели бы, чтобы выехавшие из страны мужчины призывного возраста вернулись обратно, однако «насильно это сделать не получится». «Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца», — пояснил глава СНБО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцам нельзя «просто дышать воздухом», пока в республике идут боевые действия. Так глава государства отреагировал на факт того, что большое число граждан призывного возраста выехали из страны.

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