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09:51, 20 февраля 2024Россия

В Петербурге пенсионер поскользнулся на льду у ТЦ и получил разрыв селезенки

В Петербурге 76-летний мужчина поскользнулся на льду и получил разрыв селезенки

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Купчино в Санкт-Петербурге 76-летний мужчина поскользнулся на льду у торгового центра (ТЦ) и получил разрыв селезенки, его увезли в реанимационное отделение больницы. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как выяснило издание, у пенсионера после падения в конце января зафиксировали внутреннее кровотечение, а также различные ушибы и ссадины.

В феврале состояние пожилого пациента усугубилось, у него диагностировали инфаркт и пневмонию с тромбоэмболией обоих легких. Медики предприняли необходимые меры, чтобы его спасти, но все оказалось безрезультатным.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в Академическом районе ученик младших классов вышел на реку и провалился под лед.

Другие дети не пытались помочь провалившемуся и молча наблюдали за ситуацией. Вытащил ребенка в итоге случайный прохожий.

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      Анна Щербакова
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