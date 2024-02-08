В российском городе младшеклассник вышел на реку и провалился под лед

Е1.ru: в Екатеринбурге младшеклассник вышел на реку и провалился под лед

В Екатеринбурге в Академическом районе ученик младших классов вышел на реку и провалился под лед. Об этом сообщил городской портал Е1.ru.

По сведениям издания, младшеклассник оказался в опасном месте в городе с товарищем. Другие дети не пытались помочь провалившемуся и молча наблюдали за ситуацией.

Спас школьника в итоге случайный прохожий. Одна из очевидиц, следившая за всем из окна, поначалу думала, что несовершеннолетние так играют.

«Все проходят мимо. (...) Все дети старших возрастов стояли и наблюдали. В итоге мужчина в рабочей форме спустился, погрузился в воду и достал мальчика», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что женщина провалилась под лед в Большом Садовом пруду в районе Коптево на севере Москвы.

Спасти горожанку медикам не удалось.