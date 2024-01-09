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13:29, 9 января 2024Россия

В Москве женщина прогулялась по льду пруда и провалилась

Shot: женщина провалилась под лед в Большом Садовом пруду на севере Москвы

Фото: Unsplash

Женщина провалилась под лед в Большом Садовом пруду в районе Коптево на севере Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, горожанка гуляла по ледяной поверхности водоема. Заметившие ее падение в воду очевидцы вызвали спасателей.

Реанимировать жительницу столицы специалистам не удалось. Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что подросток провалился в открытый люк с горячей водой на улице 40 лет Октября в Екатеринбурге. Несовершеннолетнего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы.

Юношу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Произошедшим заинтересовались представители свердловской прокуратуры и правоохранители.

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      Анна Щербакова
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