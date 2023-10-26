В российском городе подросток провалился в люк с горячей водой

Подросток попал в реанимацию в Екатеринбурге после падения в люк с горячей водой

Подросток провалился в открытый люк с горячей водой на улице 40 лет Октября в городе Екатеринбурге. Он попал в реанимацию, передает Telegram-канал «112».

Момент падения заметил проезжавший мимо таксист. У школьника диагностировали ожоги и тяжелые травмы, его экстренно госпитализировали.

Случай находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в реанимации оказался двухмесячный младенец после попытки провести операцию по обрезанию на дому. У мальчика началось сильное кровотечение, ему понадобилось переливание.

Тем временем в Химках ремонтировавший газонокосилку рабочий едва не сгорел заживо во дворе подмосковной школы. На него вылилось топливо, одежда загорелась. Происшествие попало на видео.