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23:38, 26 октября 2023Россия

В российском городе подросток провалился в люк с горячей водой

Подросток попал в реанимацию в Екатеринбурге после падения в люк с горячей водой

Фото: «112» / Telegram

Подросток провалился в открытый люк с горячей водой на улице 40 лет Октября в городе Екатеринбурге. Он попал в реанимацию, передает Telegram-канал «112».

Момент падения заметил проезжавший мимо таксист. У школьника диагностировали ожоги и тяжелые травмы, его экстренно госпитализировали.

Случай находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в реанимации оказался двухмесячный младенец после попытки провести операцию по обрезанию на дому. У мальчика началось сильное кровотечение, ему понадобилось переливание.

Тем временем в Химках ремонтировавший газонокосилку рабочий едва не сгорел заживо во дворе подмосковной школы. На него вылилось топливо, одежда загорелась. Происшествие попало на видео.

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      Александра Синицына
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