В Петербурге пьяные волейболисты устроили массовую драку и попали на видео

Mash: в Петербурге пьяные волейболисты устроили массовую драку возле бара

В Санкт-Петербурге пьяные волейболисты после дневной игры устроили массовую драку возле бара «Контакт» на Красноармейской улице. Инцидент попал на видео, ролик распространил Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как группа пьяных спортсменов выходит из бара и развязывает драку. В процессе случившегося приехала полиция, после чего участники драки стали разбегаться.

По данным Mash, спортсмены приехали в Петербург из Забайкалья и республики Тыва. Днем провели соревнования, а вечером решили выпить в баре. Как отмечают в издании, в результате драки пострадали и случайные посетители бара — одного человека увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. В отношении восьмерых спортсменов составили протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее появились кадры массовой драки мужчин и подростков у торгово-развлекательного центра «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Полиция организовала проверку по факту случившегося.