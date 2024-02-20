В Польше призвали ЕС перенаправлять излишки украинского зерна в Африку

Польский министр Гетман: ЕС должен направить излишки зерна с Украины в Африку

Европейской комиссии следует перенаправить излишки украинского зерна в африканские страны. Таким мнением поделился министр развития и технологии Польши Кшиштоф Гетман в эфире польской радиостанции Radio Zet.

«Ситуация станет другой, если Еврокомиссия найдет около 4 миллиардов евро, чтобы убрать с рынка Европейского союза 20 миллионов тонн излишков [сельскохозяйственной продукции], которые хранятся на складах: пшеницу, кукурузу и репу», — отметил он, указав, что лишнюю продукцию можно вывезти в «голодающую Африку».

Только такие действия могли бы остановить фермерские протесты, подчеркнул министр. При этом он указал, что польские фермеры имеют право на протест, поскольку находятся «в очень сложной ситуации», и в интересах правительства оказать им поддержку.

Ранее сообщалось, что на польско-украинской границе застряли фуры с военной техникой для Вооруженных сил Украины. Им помешали протесты фермеров, которые продолжают блокировать пограничные пункты.