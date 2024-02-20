Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:03, 20 февраля 2024Бывший СССР

На украинско-польской границе застряли фуры с военной техникой для ВСУ

«Страна.ua»: фуры с военной техникой для ВСУ застряли на границе с Польшей

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Фуры с военной техникой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже три дня не могут пересечь границу с Польшей в связи с блокировкой контрольно-пропускных пунктов польскими фермерами, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на волонтера Назара Смыка.

Он опубликовал фотографию грузовиков, которые должны были доехать до украинских артиллеристов для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции. Однако, как отметил волонтер, их отказываются пропускать «польские селюхи».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию с блокировкой КПП на украинско-польской границе. Он полагает, что «на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике».

Протестующие польские фермеры заблокировали военные грузы для Украины несколько дней назад. Отмечается, что аграрии начали перекрывать КПП на границе со страной, протестуя против ввоза украинской сельхозпродукции в Польшу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов сообщил об ожесточенных боях у Работино и Вербового

      В сети опубликовали фото младшей сестры Кейт Миддлтон в бикини

      Названа новая глобальная угроза

      Американский журналист поделился впечатлениями от России

      В России запустят первое производство отечественных подушек безопасности

      Военный высказался о судьбе танков в современных военных конфликтах

      Сальдо назвал ряд областей Украины «абсолютной Россией»

      Стало известно о бойцах ВСУ в подземельях завода в Авдеевке

      ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

      Назван источник продолжающегося финансирования украинской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше