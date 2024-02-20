На украинско-польской границе застряли фуры с военной техникой для ВСУ

«Страна.ua»: фуры с военной техникой для ВСУ застряли на границе с Польшей

Фуры с военной техникой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже три дня не могут пересечь границу с Польшей в связи с блокировкой контрольно-пропускных пунктов польскими фермерами, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на волонтера Назара Смыка.

Он опубликовал фотографию грузовиков, которые должны были доехать до украинских артиллеристов для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции. Однако, как отметил волонтер, их отказываются пропускать «польские селюхи».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию с блокировкой КПП на украинско-польской границе. Он полагает, что «на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике».

Протестующие польские фермеры заблокировали военные грузы для Украины несколько дней назад. Отмечается, что аграрии начали перекрывать КПП на границе со страной, протестуя против ввоза украинской сельхозпродукции в Польшу.