Зеленский назвал издевательством ситуацию на границе с Польшей

Зеленский назвал издевательством ситуацию с блокировкой КПП на границе с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию с продолжающейся блокировкой контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«То, что происходит на нашей западной границе — границе с Польшей, — нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное», — отметил он. По словам Зеленского, только пять процентов украинского агроэкспорта проходит через польскую границу. Он выразил мнение, что «на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике».

Ранее украинский волонтер Назар Смык обвинил «польских селюхов» в блокировке фур с военной техникой.

Протестующие польские фермеры заблокировали военные грузы для Киева на украинской границе несколько дней назад. Отмечается, что аграрии начали перекрывать КПП на границе с Украиной, протестуя против ввоза украинской сельхозпродукции в Польшу.