Украинец обвинил «польских селюхов» в блокировке фур с военной техникой

«Страна.ua»: поляки не пускают украинские фуры с военной техникой

Украинский волонтер Назар Смык в своем аккаунте в X сообщил, что поляки уже три дня не пускают через границу фуры с военной техникой. Смык назвал виновников происходящего польскими селюхами, добавив также нецензурный эпитет.

Свой пост волонтер сопроводил иллюстрацией. «На данных фото — грузовики, которые должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции», — написал Смык.

Блокируют ли фуры какие-то конкретные селюхи или речь про нацию в целом, осталось неизвестным.

Ранее 19 февраля представитель Еврокомиссии Олоф Жилл призвал Польшу обеспечить бесперебойный транзит грузов на Украину.

Протестующие польские фермеры заблокировали военные грузы для Киева на украинской границе несколько дней назад. Отмечается, что аграрии начали перекрывать КПП на границе с Украиной, протестуя против ввоза украинской сельхозпродукции в Польшу.