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02:52, 20 февраля 2024Экономика

В России предложили вариант отказа от украинского транзита газа

Белогорьев назвал оптимальный для России вариант транзита газа через Украину

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

«Газпрому» выгоднее отказаться от долгосрочного контракта на транзит газа по территории Украины и перейти на краткосрочное бронирование мощностей. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Он указал, что если Киев сам будет распределять свободные газотранспортные мощности, то в отношениях «Газпрома» с потребителями ничего не изменится. Однако, отметил эксперт, вопрос заключается в том, допустит ли украинское руководство российскую компанию до аукционов.

При этом, добавил Белогорьев, долгосрочный контракт не выгоден обеим сторонам. Для Киева играют роль политические мотивы, «Газпром» же не может спрогнозировать спрос в Европе на российский газ.

Договор между Москвой и Киевом на транзит российского газа в Европу через территорию Украины завершается в конце 2024 года. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина называет Россию агрессором, но продолжает получать деньги от «Газпрома» за транзит российского газа. «Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут», — отметил он.

Тем временем вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины. Страна может продолжать поставки энергоресурсов разными путями, однако не видит заинтересованности со стороны партнеров.

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      Марина Совина
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