Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:03, 20 февраля 2024Россия

В России проведут масштабную проверку мест установки дорожных камер

«Ъ»: Генпрокуратура и ГИБДД проверят места установки дорожных камер в России

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура совместно с ГИБДД проведет масштабную проверку мест установки дорожных камер по всей России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проверку проведут, чтобы исключить факты использования дорожных камер не по целевому назначению. По информации ГИБДД, в стране в 2023 году число комплексов видеофиксации на дорогах выросло на 8,4 процента и составило 29,2 тысячи. С их помощью водителям вынесли более 220 миллионов административных штрафов, что почти на четверть больше, чем годом ранее.

По мнению эксперта по системам фиксации нарушений Григория Шухмана, проверка может затронуть вопрос соответствия мест установки камер и расположения очагов аварийности. В свою очередь, к ошибочным штрафам может привести неправильная установка оборудования, отметила эксперт по безопасности Народного фронта Катерина Соловьева. Она уточнила, что неверно выставленный угол камеры или сбой софта может повлиять на корректность работы камеры.

Ранее Минтранс подготовил проект новых требований, согласно которым в России нужно ужесточить правила установки дорожных камер. Министерство предложило устанавливать камеры, которые фиксируют одно и то же нарушение, на расстоянии не ближе 1 километра в населенных пунктах и 5 километров за городом. При этом исключения из этого правила возможны в зависимости от того, как на дороге расположены места концентрации ДТП.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет катастрофичным». Украина не захотела отключать Starlink на подконтрольных России землях

      Напавший на сына участника СВО из-за символики Z россиянин пойдет под суд

      Россиянин выпил и расправился с сожительницей при помощи кухонного ножа

      На Украине заметили редкий танк «Береза»

      Москвичам рассказали об использовании нейросетей для диагностики рака по ОМС

      Россиянин выстрелил в сторону полицейских и получил больше 10 лет в колонии

      Селена Гомес снялась без бюстгальтера

      В российском городе козырек подъезда рухнул и заблокировал жильцам выход из дома

      Российский губернатор рассказал о подделывающих его голос мошенниках

      В НАТО испугались амбиций России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше