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07:42, 7 ноября 2023Россия

В России захотели ужесточить правила для дорожных камер

Минтранс России предложил ужесточить правила установки дорожных камер

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В России захотели ужесточить правила установки дорожных камер, соответствующий проект новых требований подготовил Минтранс России. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Из документа следует, что министерство предложило устанавливать камеры, которые фиксируют одно и то же нарушение, на расстоянии не ближе 1 километра в населенных пунктах и 5 километров за городом. Однако исключения из этого правила возможны в зависимости от того, как на дороге расположены места концентрации ДТП.

Согласно новым разработанным правилам, дорожные службы обязуют вешать камеры так, чтобы они не закрывали дорожные знаки и светофоры. Если же установленная камера передвижная и применяется за городом, нужно будет установить информационные щиты, на которых будут указаны «контролируемые условия и режимы движения». Щиты предлагается ставить за 150-300 метров до места установки самой камеры.

Помимо этого, проект предполагает обязанность власти уведомлять ГИБДД о включении новых комплексов в российских регионов.

С 1 сентября 2024 года, согласно закону, который подписал президент Владимир Путин, в России регламентируют установку камер на автомобильных дорогах. Если раньше нормы установки дорожных камер регулировались ведомственными актами, то с осени 2024 года это будет делать новый федеральный закон.

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      Анастасия Шейкина
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