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09:31, 20 февраля 2024Россия

В России родители заставили 15-летнего сына и двухлетнюю дочь выпрыгнуть из окна

Под Оренбургом родители заставили детей выпрыгнуть из окна

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

В Оренбургской области родители заставили 15-летнего сына и двухлетнюю дочь выпрыгнуть из окна. Об этом сообщает пресс-служба Тюльганского районного суда.

Оба родителя злоупотребляют алкоголем, семья состоит на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Перед очередным визитом комиссии россияне вынудили детей выпрыгнуть из окна, чтобы избежать проверки.

Условия проживания детей не отвечали санитарным требованиям, места для всех членов семьи не хватало, уточнили в пресс-службе. В результате рассмотрения иска КДН суд лишил и мать, и отца родительских прав. Также с родителей были взысканы алименты на содержание переданных органу опеки детей.

Ранее жительница Екатеринбурга выгнала сына на улицу без обуви. После реакции горожан на появившееся в сети видео женщина заявила, что ее ребенок закален и не боится мороза. При этом она сочла себя виноватой в случившемся и заявила, что подобного больше не повторится.

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      Алан Босиков
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