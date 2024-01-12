Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:57, 12 января 2024Россия

Выгнавшая ребенка без обуви на мороз россиянка объяснила свой поступок

Выгнавшая ребенка без обуви на мороз екатеринбурженка заявила, что он закален

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница Екатеринбурга, которая выгнала ребенка на мороз без обуви, заявила, что ее сын закален. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

«У меня ребенок имеет весьма серьезную спортивную подготовку. Он закален в принципе, потому что он хоккеист. Он постоянно находится на ледовой арене, и там всегда прохладно, поэтому с ним ничего не случится», — пояснила она.

При этом она сочла себя виноватой в случившемся и заявила, что подобного больше не повторится.

Женщину и мальчика без обуви, выгуливающего собаку в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга, сфотографировали случайные прохожие. По словам очевидицы, ребенок жаловался маме на боль, но та отвечала, что он «просто заболеет». Позже женщина пояснила, что таким способом хотела показать сыну, как в такую погоду чувствует себя питомец, с которым он очень любит гулять.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Великобритания подпишет историческое соглашение с Украиной. В чем оно заключается?

      Папарацци сняли жену Канье Уэста в шапке-ушанке во время шопинга

      Женщину в строительном мешке нашли во дворе дома в Москве

      Мэр российского города забанил горожан после жалоб на двухметровые сугробы

      Предсказаны последствия массированного удара США и Британии по Йемену

      В НАТО назвали удары по хуситам в Йемене «оборонительными»

      В МИД России рассказали о помощи депортируемым из Латвии гражданам

      Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею и подарила его

      Водителя маршрутки задержали за нападение на беременную россиянку

      Обвиняемого в коррупции вице-мэра российского города арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости