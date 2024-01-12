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08:20, 12 января 2024Россия

Россиянка вывела ребенка без обуви на мороз в целях воспитания

В Екатеринбурге женщина вывела ребенка без обуви на мороз в целях воспитания

Фото: Steffen Lemmerzahl / Unsplash

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга женщина вывела на улицу ребенка без обуви на мороз в воспитательных целях. Об этом сообщает Е1.ru.

Прохожие сфотографировали босого мальчика. На опубликованных в сети кадрах видно, как он идет без обуви, а рядом с ним — женщина и собака. Неизвестно, кем россиянка приходится ребенку.

«Ревет, ему больно. Говорит: "Ноги отпадут". Она отвечает: "Нет, просто заболеешь"», — рассказала очевидица. Другая свидетельница происшествия добавила, что женщина ругалась на мальчика матом.

Ребенок без обуви прошел около 15 метров и вернулся домой. Информацию о случившемся передали сотрудникам правоохранительных органов — в полиции пообещали проверить информацию, служба ПДН уже устанавливает личность женщины.

Ранее житель Ленинградской области во время пьяного застолья решил прижечь руку семилетнему сыну подруги в воспитательных целях. Пока мать и трое мужчин выпивали, он в шутку спалил матрас — это заметили взрослые,

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      Анастасия Шейкина
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