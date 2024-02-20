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13:17, 20 февраля 2024Бывший СССР

Рогов заявил о разграблении Запорожья украинскими войсками

Рогов: украинские войска разграбили Запорожье

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Подконтрольный украинским войскам город Запорожье разграблен, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Город, к сожалению, разграблен. Гауляйтеры [президента Украины Владимира] Зеленского — представители оккупационной власти — стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придется бежать из города, когда его будет освобождать от власти нацистов наша армия», — заявил Рогов.

С этим связано, по его мнению, задержание зампредседателя запорожского областного совета и его помощника во время передачи взятки: «На деле же мы имеем попытку нового гауляйтера города Запорожье Ивана Федорова расчистить себе политическую поляну и перераспределить коррупционные потоки».

Ранее Рогов рассказал, что в районе населенных пунктов Вербовое и Работино происходят интенсивные бои. Он уточнил, что наиболее ожесточенные бои идут на участках ореховского направления запорожской линии фронта.

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      Валентин Карант
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