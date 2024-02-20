В российском городе козырек подъезда рухнул и заблокировал жильцам выход из дома

В Челябинске козырек подъезда рухнул и заблокировал жильцам выход из дома

В Челябинске козырек подъезда жилого дома обрушился и заблокировал жильцам выход из здания. О случившемся в российском городе сообщила поисково-спасательная служба Челябинской области в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в 3 часа ночи во вторник, 20 февраля, в пятиэтажном доме на улице Комаровского — бетонный козырек над одним из его подъездов рухнул и полностью заблокировал входную дверь. Ситуация осложнялась тем, что в непосредственной близости от упавшего козырька находилась труба газопровода, что было чревато угрозой ее нарушения.

Работы по ликвидации последствий ЧП проводились в несколько этапов. Сначала сотрудники газовой службы перекрыли газопровод, а затем спасатели, используя альпинистское снаряжение, достигли места, в котором проломился бетон. Позже они, зависнув в подвесных системах, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусили прутья арматуры и деблокировали бетонную плиту. «Козырек транспортировали от подъезда совместно с сотрудниками пожарной охраны и уже к 5 утра вход в подъезд был освобожден», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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