В российском регионе обнаружили большое нефтяное пятно

В Волгоградской области прорыв на нефтепроводе привел к загрязнению почвы

В Волгоградской области обнаружили большое нефтяное пятно. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Причиной инцидента стал прорыв на нефтепроводе «Котовский», который привел к загрязнению почвы на площади 800 квадратных метров. Специалисты Росприроднадзора оперативно выехали на место аварии и произвели отборы проб почвы для определения степени концентрации в ней токсичных веществ. По результатам лабораторных исследований будет решаться вопрос об административном наказании виновных в загрязнении.

Ранее стало известно, что река Ангара вышла из берегов, залила дороги, и вода стала подбираться к жилым домам.