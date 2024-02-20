Среда обитания
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15:58, 20 февраля 2024Среда обитания

В российском регионе обнаружили большое нефтяное пятно

В Волгоградской области прорыв на нефтепроводе привел к загрязнению почвы

Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ

В Волгоградской области обнаружили большое нефтяное пятно. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Причиной инцидента стал прорыв на нефтепроводе «Котовский», который привел к загрязнению почвы на площади 800 квадратных метров. Специалисты Росприроднадзора оперативно выехали на место аварии и произвели отборы проб почвы для определения степени концентрации в ней токсичных веществ. По результатам лабораторных исследований будет решаться вопрос об административном наказании виновных в загрязнении.

Ранее стало известно, что река Ангара вышла из берегов, залила дороги, и вода стала подбираться к жилым домам.

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      Полина Кислицына
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