Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:44, 20 февраля 2024Россия

В российском техникуме преподаватель ставил студенток в угол и угрожал им ремнем

В Екатеринбурге преподаватель угрожал ремнем студенткам и ставил их в угол

Фото: Saile Ilyas / Unsplash

В Екатеринбурге преподаватель техникума ставил студенток в угол и угрожал им ремнем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, мужчина преподавал строевую, боевую и тактико-специальную подготовку. Помимо того, он является действующим сотрудником отдела МВД «Каменск-Уральский».

На поведение преподавателя пожаловалась мать одной из учениц. По ее словам, педагог поставил ее дочь в угол. Затем повторил наказание с другой учащейся, а также угрожал ей ремнем. По словам женщины, другую студентку мужчина якобы бил ремнем.

В свою очередь, преподаватель объяснил, что действительно поставил в угол одну из студенток из-за того, что она мешала другим учиться. Также он подчеркнул, что это было в шутливой форме без агрессии. При этом мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Ранее в Кирове преподавателя заподозрили в домогательствах к школьницам-близнецам во время платных занятий по радиоделу. Отмечается, что сестры занимались в лаборатории радиоспорта с 2017 по 2020 год. Они рассказали родителям, что учитель приставал к ним прямо в аудитории. На момент начала домогательств девочкам было по 10 лет, а преподавателю — 65 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Грузинского наемника приговорили к пожизненному заключению в ДНР. Он расстрелял российских военных

      Посольство США отказалось комментировать арест своей гражданки в России

      В ДНР сообщили об окончании зачистки Авдеевки

      Windows 10 установили за рекордное время

      53-летняя Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного бренда

      В Кремле сообщили о состоявшейся встрече Путина и Шойгу

      «Радио Свобода» признали нежелательной организацией в России

      Путин порассуждал о попытках развалить Россию

      Путин раскрыл подробности готовящегося послания Федеральному собранию

      В России захотели обучать литературе и информатике по интервью Путина Карлсону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше