В российском техникуме преподаватель ставил студенток в угол и угрожал им ремнем

В Екатеринбурге преподаватель угрожал ремнем студенткам и ставил их в угол

В Екатеринбурге преподаватель техникума ставил студенток в угол и угрожал им ремнем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, мужчина преподавал строевую, боевую и тактико-специальную подготовку. Помимо того, он является действующим сотрудником отдела МВД «Каменск-Уральский».

На поведение преподавателя пожаловалась мать одной из учениц. По ее словам, педагог поставил ее дочь в угол. Затем повторил наказание с другой учащейся, а также угрожал ей ремнем. По словам женщины, другую студентку мужчина якобы бил ремнем.

В свою очередь, преподаватель объяснил, что действительно поставил в угол одну из студенток из-за того, что она мешала другим учиться. Также он подчеркнул, что это было в шутливой форме без агрессии. При этом мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Ранее в Кирове преподавателя заподозрили в домогательствах к школьницам-близнецам во время платных занятий по радиоделу. Отмечается, что сестры занимались в лаборатории радиоспорта с 2017 по 2020 год. Они рассказали родителям, что учитель приставал к ним прямо в аудитории. На момент начала домогательств девочкам было по 10 лет, а преподавателю — 65 лет.