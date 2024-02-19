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08:47, 19 февраля 2024Силовые структуры

Российские школьницы обвинили преподавателя в домогательствах

Shot: в Кирове пожилой преподаватель несколько лет домогался школьниц-близнецов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Кирове преподавателя заподозрили в домогательствах к школьницам-близнецам во время платных занятий по радиоделу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, сестры занимались в лаборатории радиоспорта с 2017 по 2020 год. Они рассказали родителям, что учитель приставал к ним прямо в аудитории. На момент начала домогательств девочкам было по 10 лет, а преподавателю — 65 лет.

Подозреваемого задержали и поместили под домашний арест. Против него возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Дагестане ученица девятого класса обвинила бывшего директора школы, занимающего должность замдиректора по безопасности, в домогательствах.

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      Екатерина Кашурникова
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