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12:20, 20 февраля 2024Россия

В РПЦ назвали глупыми десятки миллионов россиян

Священник РПЦ Ткачев: миллионы и десятки миллионов россиян глупы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Миллионы и десятки миллионов жителей России назвали глупыми. Об этом в своей передаче «Отец Андрей. Ответы» заявил священник Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев, видео программы опубликовано на YouTube-канале священнослужителя.

Согласно заявлению иерея РПЦ, именно такие люди — несмотря на два высших образования — становятся жертвами «инфоцыган».

«Они будут попадать в эту ерунду, потому что инфоцыган у нас несколько десятков тысяч, доходящих до сотен, а глупых людей с двумя высшими образованиями — несколько миллионов, доходящих до десятков миллионов. Реально просто глупых людей, потому что у них нет понимания добра и зла», — заявил священнослужитель.

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При этом отец Андрей отметил, что именно религия помогает человеку не становиться жертвами мошенников, а не получившие религиозного воспитания превращаются в «тряпки в руках проходимцев».

Ранее в РПЦ связали вакцины и теракт 11 сентября с тайными силами и поклонением Сатане. Священник Алексей Кульберг сообщил, что глава Всемирной организации здравоохранения — лишь марионетка, за которым также стоят тайные силы.

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      Марк Леонов
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