В сети опубликовали фото младшей сестры Кейт Миддлтон в бикини

Младшая сестра британской герцогини Кейт Миддлтон Пиппа попала в объектив папарацци во время пляжного отдыха с семьей. Соответствующие снимки опубликованы на портале Page Six.

40-летнюю знаменитость запечатлели в ярко-зеленом бикини бренда Paula Hermanny, стоимость которого составила 216 долларов (20 тысяч рублей). При этом волосы Миддлтон были собраны в пучок, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и белые часы. Известно, что она проводит отпуск на острове Сен-Барт.

В сентябре 2023 года в сети уже появлялись снимки Пиппы Миддлтон в бикини. Тогда родственницу монаршей особы заметили на пирсе у отеля в бикини розового цвета из ассортимента бренда Heidi Klein.