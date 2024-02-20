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04:45, 20 февраля 2024Ценности

В сети опубликовали фото младшей сестры Кейт Миддлтон в бикини

Фото: Paul Childs / Reuters

Младшая сестра британской герцогини Кейт Миддлтон Пиппа попала в объектив папарацци во время пляжного отдыха с семьей. Соответствующие снимки опубликованы на портале Page Six.

40-летнюю знаменитость запечатлели в ярко-зеленом бикини бренда Paula Hermanny, стоимость которого составила 216 долларов (20 тысяч рублей). При этом волосы Миддлтон были собраны в пучок, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и белые часы. Известно, что она проводит отпуск на острове Сен-Барт.

В сентябре 2023 года в сети уже появлялись снимки Пиппы Миддлтон в бикини. Тогда родственницу монаршей особы заметили на пирсе у отеля в бикини розового цвета из ассортимента бренда Heidi Klein.

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      Карина Черных
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