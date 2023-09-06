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01:01, 6 сентября 2023Ценности

Младшая сестра Кейт Миддлтон попала в объектив папарацци в бикини

Фото: Backgrid / Legion-media

Младшая сестра британской герцогини Кейт Миддлтон Пиппа попала в объектив папарацци во время отдыха в Италии. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Родственницу монаршей особы заметили на пирсе у отеля в бикини розового цвета из ассортимента бренда Heidi Klein. Отмечается, что стоимость купальника, который состоял из лифа с V-образным декольте и плавок с заниженной линией талии составляет 345 долларов (34 тысячи рублей).

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При этом на размещенных кадрах видно, что волосы знаменитости были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Среди прочего она надела черные солнцезащитные очки, а в руках держала полотенце.

Ранее в сентябре Сальма Хайек показала фигуру в бикини в честь 57-летия. На опубликованных фото звезда запечатлена в красном бикини, оформленном завязками и белой окантовкой в виде цепи. Ее внешний вид дополняют соломенная шляпа и солнцезащитные очки в прямоугольной оправе.

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    Карина Черных
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