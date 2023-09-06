Младшая сестра Кейт Миддлтон попала в объектив папарацци в бикини

Младшая сестра британской герцогини Кейт Миддлтон Пиппа попала в объектив папарацци во время отдыха в Италии. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Родственницу монаршей особы заметили на пирсе у отеля в бикини розового цвета из ассортимента бренда Heidi Klein. Отмечается, что стоимость купальника, который состоял из лифа с V-образным декольте и плавок с заниженной линией талии составляет 345 долларов (34 тысячи рублей).

При этом на размещенных кадрах видно, что волосы знаменитости были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Среди прочего она надела черные солнцезащитные очки, а в руках держала полотенце.

Ранее в сентябре Сальма Хайек показала фигуру в бикини в честь 57-летия. На опубликованных фото звезда запечатлена в красном бикини, оформленном завязками и белой окантовкой в виде цепи. Ее внешний вид дополняют соломенная шляпа и солнцезащитные очки в прямоугольной оправе.