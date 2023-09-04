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11:20, 4 сентября 2023Ценности

Сальма Хайек показала фигуру в бикини в честь 57-летия

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха в честь своего дня рождения. На размещенных фото звезда запечатлена в красном бикини, оформленном завязками и белой окантовкой в виде цепи. Ее внешний вид дополняют соломенная шляпа и солнцезащитные очки в прямоугольной оправе.

Поклонники восхитились съемкой артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более одного миллиона лайков. «Самая крутая женщина, которую я когда-либо знал», «Горячая Сальма», «Красотка», «Для 57 очень хорошо выглядишь!», «Невозможно не позавидовать тебе», — высказывались они.

В августе сообщалось, что в сети появились снимки Сальмы Хайек без фотошопа. На размещенных фото папарацци запечатлели актрису на яхте в синем раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом на кадрах видно, что на теле знаменитости присутствуют целлюлит и жировые складки.

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    Мария Винар
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