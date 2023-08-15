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19:20, 15 августа 2023Ценности

В сети появились снимки 56-летней Сальмы Хайек без фотошопа

Фото: Backgrid / Legion-media

В сети появились снимки американской актрисы мексиканского происхождения Сальмы Хайек без фотошопа. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На размещенных фото папарацци запечатлели 56-летнюю звезду на яхте в синем раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом на кадрах видно, что на теле знаменитости присутствуют многочисленные косметические дефекты в виде целлюлита и жировых складок.

Артистка отказалась от косметических средств на лице и распустила темные вьющиеся волосы, часть которых имела седой оттенок. В качестве аксессуаров Хайек выбрала ожерелье.

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Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под материалом. «Она по-прежнему красивая женщина», «Эти естественные фото показали ее натуральную красоту», «У нее идеальные черты лица», «У нее восхитительные карие глаза», «Эта женщина выглядит потрясающе в любом возрасте!» — высказывались они.

В июле 56-летняя Сальма Хайек показала лицо без макияжа. Знаменитость позировала на лодке вместе с тренером по скуба-дайвингу. На размещенных кадрах видно, что телезвезда надела черный гидрокостюм и собрала волосы в хвост.

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    Екатерина Ештокина
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