56-летняя Сальма Хайек показала лицо без макияжа

56-летняя актриса Сальма Хайек в бикини показала лицо без макияжа

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость позировала вместе с тренером по скуба-дайвингу на лодке. На размещенных кадрах видно, что телезвезда надела черный гидрокостюм, собрала волосы в хвост, а от макияжа отказалась. Она также позировала в желтом бикини и без макияжа.

Поклонники оценили внешний вид Хайек в комментариях под постом. «Красотка», «Красивое лицо!», «Выглядит потрясающе», «Ты в любом случае выглядишь великолепно», «Натуральная красотка», «Спасибо тебе за то, что ты не отрицаешь нормальное», «Просто лучшая», — высказывались они.

Ранее в июле Сальма Хайек раскрыла секреты своей красоты. Знаменитость призналась, что не делает инъекции ботокса, чтобы улучшить свою внешность. Вместо этого, по ее словам, она разработала особенную медитацию, которая помогает ей выглядеть моложе.