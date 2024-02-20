В Швеции отказались считать членство в НАТО предметом переговоров

Министр обороны Швеции Юнсон: членство в НАТО не будет предметом переговоров

Швеция готова вести диалог с Венгрией по вопросам военного сотрудничества, но членство в НАТО не может быть предметом переговоров. Об этом заявил министр обороны страны Пол Юнсон в интервью изданию Euroactiv.

«Как будущие союзники, мы можем вести диалог, и тогда мы увидим более подробно, какие вопросы сотрудничества им было бы интересно изучить», — рассказал он о теме возможных переговоров, добавив, что в Венгрии, например, активно эксплуатируются шведские истребители системы Gripen.

Министр указал, что, по его данным, венгерский парламент сможет ратифицировать шведскую заявку «как можно скорее», но не ранее 26 февраля, после возвращения парламентариев с зимних каникул. Однако в издании отмечают, что ратификацию могут отложить произошедшие в Венгрии политические скандалы.

На прошлой неделе венгерский президент Каталин Новак была вынуждена уйти в отставку после помилования человека, обвиненного в педофилии. Это событие может изменить повестку первых заседаний депутатов.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии проигнорировали переговоры с сенаторами США по НАТО. Премьер-министр страны Виктор Орбан и члены его правительства отказались встречаться с американской делегацией.