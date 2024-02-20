В Швеции пожаловались на последствия помощи Украине

SVT: Швеция не в состоянии полностью восполнить запасы оружия после помощи Киеву

Швеция оказалась в очень тяжелом положении из-за военной помощи Украине, заявил командующий шведскими вооруженными силами Йонни Линдфорс. В эфире телеканала SVT он пожаловался на неспособность страны восполнить запасы оружия на фоне резкого роста цен.

Ожидалось, что шведская сторона сможет быстро заменить переданную Киеву технику на новую, однако планы были нарушены из-за скачка цен в оборонной промышленности. В связи с этим, по словам Линдфорса, боеготовность страны снизилась. «Выделенной вооруженным силам финансовой компенсации не хватает, чтобы поштучно заменить всю поставленную технику», — рассказал он.

Ранее министр обороны Швеции Пол Юнсон пообещал Киеву дополнительную помощь в размере 7,1 миллиарда крон (680 миллионов долларов). Он отметил, что этот пакет помощи станет самым крупным из всех, что Стокгольм уже направлял на Украину.