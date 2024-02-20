Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 20 февраля 2024Мир

В Швеции пожаловались на последствия помощи Украине

SVT: Швеция не в состоянии полностью восполнить запасы оружия после помощи Киеву

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Швеция оказалась в очень тяжелом положении из-за военной помощи Украине, заявил командующий шведскими вооруженными силами Йонни Линдфорс. В эфире телеканала SVT он пожаловался на неспособность страны восполнить запасы оружия на фоне резкого роста цен.

Ожидалось, что шведская сторона сможет быстро заменить переданную Киеву технику на новую, однако планы были нарушены из-за скачка цен в оборонной промышленности. В связи с этим, по словам Линдфорса, боеготовность страны снизилась. «Выделенной вооруженным силам финансовой компенсации не хватает, чтобы поштучно заменить всю поставленную технику», — рассказал он.

Ранее министр обороны Швеции Пол Юнсон пообещал Киеву дополнительную помощь в размере 7,1 миллиарда крон (680 миллионов долларов). Он отметил, что этот пакет помощи станет самым крупным из всех, что Стокгольм уже направлял на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. Российская армия продолжает продвижение на запад

      Мать случайно переехала семилетнего сына

      Нидерланды одобрили планы по выборам президента России в Гааге

      Испанская полиция подтвердила убийство летчика-перебежчика Кузьминова

      Кулеба рассказал об усталости украинцев от боевых действий

      В Швеции пожаловались на последствия помощи Украине

      США раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций

      Бикини бывшей «Мисс Вселенная» на фото сравнили с подгузником в сети

      Украинского таксиста уволили за просмотр российских сериалов

      Игравший в «Спартаке» бразилец сравнил соотечественников с россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше