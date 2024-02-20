Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:43, 20 февраля 2024Бывший СССР

В СНБО заявили о предложении летчику-перебежчику из России остаться на Украине

СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине

Кадр: @Activatica / YouTube

Киев предлагал российскому пилоту Максиму Кузьминову, перешедшему на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), остаться на территории страны. Об этом заявил в комментарии «Украинской правде» секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине», — заявил Данилов и добавил, что россиянин был бы защищен на территории страны.

Ранее сообщалось, что Кузьминова застрелили на парковке в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте 13 февраля. На теле пилота обнаружили 12 пулевых ранений. Предположительно, в него сначала выстрелили, а потом переехали на машине.

Кузьминов в августе 2023 года угнал из Курска вертолет Ми-8 и направился на Украину. О произошедшем стало известно только 5 сентября. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Чем сейчас занят бывший главком ВКС?

      Землетрясение произошло в российском регионе

      Российский артиллерист рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр

      Популярная 45-летняя актриса пришла на вечеринку в прозрачном наряде

      Бразильский футболист рассказал о реализовавшейся в «Зените» мечте

      «Вкусно — и точка» объявила о масштабной акции по всей стране. Что ждет россиян?

      Реклама

      В Швеции отказались считать членство в НАТО предметом переговоров

      Мужчина решил изгнать демона из дома и погубил всю семью

      В Европе вырос выпуск автомобилей

      В СНБО заявили о предложении летчику-перебежчику из России остаться на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше