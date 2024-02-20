В СНБО заявили о предложении летчику-перебежчику из России остаться на Украине

СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине

Киев предлагал российскому пилоту Максиму Кузьминову, перешедшему на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), остаться на территории страны. Об этом заявил в комментарии «Украинской правде» секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине», — заявил Данилов и добавил, что россиянин был бы защищен на территории страны.

Ранее сообщалось, что Кузьминова застрелили на парковке в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте 13 февраля. На теле пилота обнаружили 12 пулевых ранений. Предположительно, в него сначала выстрелили, а потом переехали на машине.

Кузьминов в августе 2023 года угнал из Курска вертолет Ми-8 и направился на Украину. О произошедшем стало известно только 5 сентября. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно.