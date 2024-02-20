В Сочи девушка упала с чердака и застряла в подвале дома на три дня

Спасатели в Сочи эвакуировали застрявшую в подвале дома на три дня девушку

Спасатели в Сочи эвакуировали 22-летнюю девушку, которая провела трое суток в подвале дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

Уточняется, что пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме. Ее крики услышала местная жительница.

«Чтобы ее достать, сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось демонтировать часть кирпичной кладки», — говорится в сообщении. После этого спасатели передали девушку врачам.

Ранее в деревне Крюково Московской области домашний кот прогуливался по чердаку многоквартирного дома и попал в вентиляционную шахту. Хозяин животного обратился за помощью к спасателям. С помощью специального инструмента они расширили вентиляционное отверстие и достали оттуда животное.