Среда обитания
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04:00, 20 февраля 2024Среда обитания

В Сочи девушка упала с чердака и застряла в подвале дома на три дня

Спасатели в Сочи эвакуировали застрявшую в подвале дома на три дня девушку

Фото: МЧС России

Спасатели в Сочи эвакуировали 22-летнюю девушку, которая провела трое суток в подвале дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

Уточняется, что пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме. Ее крики услышала местная жительница.

«Чтобы ее достать, сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось демонтировать часть кирпичной кладки», — говорится в сообщении. После этого спасатели передали девушку врачам.

Ранее в деревне Крюково Московской области домашний кот прогуливался по чердаку многоквартирного дома и попал в вентиляционную шахту. Хозяин животного обратился за помощью к спасателям. С помощью специального инструмента они расширили вентиляционное отверстие и достали оттуда животное.

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      Марина Совина
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