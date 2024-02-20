В Совфеде предложили вернуть в УК сталинскую статью

Сенатор Ковитиди предложила вернуть в УК ответственность за саботаж в период СВО

Сенатор Ольга Ковитиди представила законопроект о введении в Уголовный кодекс (УК) ответственности за саботаж в период проведения Специальной военной операции. Предложение о возвращении в нормативно-правовое поле сталинской статьи она представила на круглом столе, пишет «Коммерсантъ».

Член Совфеда указала на чрезвычайную важность уже внесенных в законодательство новых норм, уточняющих понятие госизмены и шпионажа, а также вводящих наказание за дискредитацию вооруженных сил. По мнению Ковитиди, сейчас возникла необходимость «дополнительной юридической конструкции, которая бы учитывала новые вызовы в условиях противоборства с недоброжелателями России». Это важно не только в зоне проявления боевых действий, но и в тылу.

Она напомнила о существовании статьи о саботаже в уголовном кодексе РСФСР с 1926 года. Статью «Контрреволюционный саботаж» исключили из кодекса в 1958 году, добавила Ковитиди, при этом подчеркнув, что «такие составы не могут пропасть», из-за чего саботаж раздробили по другим статьям. Так, он вошел в диспозиции статей о диверсии, халатности, злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа и в прочие законодательные акты,

Ковитиди добавила, что саботаж в США, Германии, Франции и Китае является уголовным преступлением, но в России наказание за это не закреплено законодательно. Сенатор предложила считать саботажем «умышленное действие или бездействие, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды лицом, исполняющим свои трудовые обязанности в период СВО, военного времени или чрезвычайного положения, с целью скрытого противодействия государственной политике и управлению, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства». О сроках наказания за это парламентарий информации не привела.

Комментируя законопроект, доцент кафедры уголовного права Военного университета Минобороны Евгений Моргуленко напомнил, что статья о саботаже в первой половине ХХ века использовалась для политических репрессий. Ученый указал на необходимость чистой формулировки при составлении законодательства, с чем согласилась сенатор от Крыма, подчеркнув, что именно по этому, по ее словам, законопроект не внесен в Госдуму, хотя готов он еще с осени.

Ранее депутат ГД, член фракции КПРФ Юрий Афонин заявил, что в Госдуме хотят провести парламентские слушания по изучению и творческому применению сталинского опыта. По словам парламентария, в текущих «непростых условиях», Россия могла бы применять опыт главы советского государства.