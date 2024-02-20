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10:36, 20 февраля 2024Мир

В США назвали причину укрепления позиции Путина на Украине

Foreign Policy: Путин укрепил свои позиции на фоне разногласий Запада по Украине

Фото: Ramil Sitdikov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин укрепил свои позиции на Украине на фоне разногласий в западных странах. Такую причину успехов России в украинском конфликте назвал профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан в комментарии Foreign Policy.

По мнению эксперта, отсутствие военных успехов Украины на фронте в 2023 году привело к глубоким разногласиям на Западе. «Разногласия остро ощущаются внутри США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы», — объяснил он.

Мохан подчеркнул, что они могут быть неожиданными, но в них нет ничего удивительного, поскольку все крупные войны оказывают мощное влияние на внутреннюю политику вовлеченных стран.

«Все эти открытые разногласия контрастируют с очевидным единством в России, где президент Владимир Путин укрепил свои позиции», — заключил профессор.

Ранее члены Палаты представителей Конгресса США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Уточняется, что в соответствии с данным проектом США выделит Киеву 47 миллиардов долларов, но документ также предусматривает меры по защите границы с Мексикой.

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      Дарья Балацкая
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