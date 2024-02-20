В США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине

Hill: в Палате представителей предложили новую версию законопроекта помощи Киеву

Члены Палаты представителей Конгресса США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. С соответствующей инициативой выступили демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик сообщает издание The Hill.

Уточняется, что документ также включает в себя меры по защите границы с Мексикой. Проект предлагает выделить Киеву 47 миллиардов долларов, 10 миллиардов — Израилю. Кроме того, предлагается отправить 5 миллиардов долларов на защиту Индо-Тихоокеанского региона и еще 2 миллиарда — на поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.

Законодатели призвали коллег как можно скорее поддержать законопроект.

Ранее Сенат США одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. В рамках проекта закона Украина получит более 60 миллиардов долларов. Документ должна утвердить Палата представителей.

