Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:02, 20 февраля 2024Мир

В США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине

Hill: в Палате представителей предложили новую версию законопроекта помощи Киеву

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Члены Палаты представителей Конгресса США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. С соответствующей инициативой выступили демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик сообщает издание The Hill.

Уточняется, что документ также включает в себя меры по защите границы с Мексикой. Проект предлагает выделить Киеву 47 миллиардов долларов, 10 миллиардов — Израилю. Кроме того, предлагается отправить 5 миллиардов долларов на защиту Индо-Тихоокеанского региона и еще 2 миллиарда — на поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.

Законодатели призвали коллег как можно скорее поддержать законопроект.

Ранее Сенат США одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. В рамках проекта закона Украина получит более 60 миллиардов долларов. Документ должна утвердить Палата представителей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов сообщил об ожесточенных боях у Работино и Вербового

      В США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине

      Девушка стала порномоделью ради спасения брошенных животных

      Бывший «ангел» Victoria's Secret избавится от особняка в Малибу

      Врач раскрыла правильный способ пользоваться общественным туалетом

      В сети опубликовали фото младшей сестры Кейт Миддлтон в бикини

      Названа новая глобальная угроза

      Американский журналист поделился впечатлениями от России

      Стало известно о бойцах ВСУ в подземельях завода в Авдеевке

      Назван источник продолжающегося финансирования украинской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше