В США прокомментировали призывы внести РФ в список стран-спонсоров терроризма
США не намерены вносить Россию в список стран-спонсоров терроризма. Так соответствующие призывы прокомментировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует ТАСС во вторник, 20 февраля.
«Мы оказываем огромное давление на Россию на протяжении последних двух лет. Вы увидите в пятницу, что мы собираемся усилить это давление на Россию. Но мне нечего объявить в отношении включения [РФ] в список стран-спонсоров терроризма», — сказал чиновник.
Ранее Кирби заявил, что США объявят в пятницу, 23 февраля, новые антироссийские санкции в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).