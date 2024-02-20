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20:38, 20 февраля 2024Мир

В США прокомментировали призывы внести РФ в список стран-спонсоров терроризма

Белый дом: США не намерены вносить Россию в список стран-спонсоров терроризма

Фото: Yuri Gripas / Reuters

США не намерены вносить Россию в список стран-спонсоров терроризма. Так соответствующие призывы прокомментировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует ТАСС во вторник, 20 февраля.

«Мы оказываем огромное давление на Россию на протяжении последних двух лет. Вы увидите в пятницу, что мы собираемся усилить это давление на Россию. Но мне нечего объявить в отношении включения [РФ] в список стран-спонсоров терроризма», — сказал чиновник.

Ранее Кирби заявил, что США объявят в пятницу, 23 февраля, новые антироссийские санкции в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

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      Глеб Бажуткин
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