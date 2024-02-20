США анонсировали новые антироссийские санкции в связи со смертью Навального

США объявят 23 февраля санкции против РФ в связи со смертью Алексея Навального

США объявят в пятницу 23 февраля новые антироссийские санкции в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его цитирует Reuters.

По словам чиновника, ограничительные меры «привлекут Россию к ответственности за то, что случилось с господином Навальным». Кирби не уточнил содержание анонсированного пакета санкций.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России международного расследования смерти Навального. Он также рассказал об идее присвоить имя Навального санкционному режиму Евросоюза, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека. Боррель не исключил введения санкций в отношении представителей российской уголовно-исполнительной системы в связи с данной ситуацией.