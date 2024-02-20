В Венгрии избавились от оппозиции с помощью штрафов

В Венгрии 6 оппозиционных партий оштрафовали за незаконное финансирование

В Венгрии шесть оппозиционных партий оштрафовали по обвинениям в незаконном финансировании избирательной кампании накануне выборов в Европейский парламент и местные органы власти. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно официальным заявлениям, партии, выступающие политическими оппонентами правящей партии «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, оштрафовали на общую сумму более 520 миллионов форинтов (1,4 миллиона долларов США). Эта сумма составляет почти половину государственного финансирования некоторых партий, подчеркивает издание.

Штрафы связаны с обвинениями в незаконном финансировании деятельности оппозиционных партий из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Орбана поддерживает 58 процентов граждан Венгрии, в то время как оппозиционные лидеры пользуются поддержкой только 18 процентов избирателей.