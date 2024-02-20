В Венгрии призвали принять в ЕС страны Западных Балкан

Глава МИД Венгрии Сийярто: страны Западных Балкан следует быстрее принять в ЕС

Страны Западных Балкан следует поддержать на их пути в Европейский союз (ЕС) и как можно быстрее предоставить им членство в объединении. С таким призывом выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Если Евросоюз откроет двери и примет страны Западных Балкан, то будет уже не важно, кто там пытается оказывать влияние», — отметил глава МИД Венгрии, подчеркнув, что затягивание процесса евроинтеграции приводит разочарованию и скептицизму граждан этих государств в отношении ЕС.

Брюссель, полагает министр, должен поторопиться с принятием государств региона в Евросоюз, а не «плакать или удивляться», что их интерес к другим центрам силы растет. При этом Сийярто указал, что председательство Венгрии в Совете ЕС, которое начнется в июле, будет «наиболее открытым для расширения за всю историю».

Ранее в Венгрии указали на усиление России в ходе конфликта на Украине. По мнению венгерского политолога Аттилы Демко, баланс сил в последние месяцы все больше смещается в сторону Москвы.