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11:08, 20 февраля 2024Бывший СССР

В ВС России рассказали о воевавших под Авдеевкой канадских наемниках

Боец группы войск «Центр» ВС РФ показал позиции канадских наемников в Авдеевке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдат группы войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России рассказал о канадских наемниках, участвовавших в обороне Авдеевки на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их позиции показал взятый в плен боец украинской армии, передает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

«Здесь был "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Насколько я помню, — третий батальон. Взяли пленного: пленный сдался, пошел, так скажем, на диалог с нами. Рассказал, что здесь также принимали участие канадские наемники», — сообщил солдат ВС России.

Он добавил, что в укреплениях наемников из Канады были обнаружены импортные патроны и продукты зарубежной армейской полевой кухни.

Ранее был опубликован фрагмент допроса командира роты третьего батальона ВСУ, взятого в плен под Авдеевкой. Боец украинской армии тогда сообщил, что его рота лишилась половины личного состава, и только служившие с ними канадские наемники уцелели.

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      Глеб Палехов
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