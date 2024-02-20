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09:05, 20 февраля 2024Наука и техника

Обнаружены борющиеся с изменением климата вирусы

Phys.org: обнаружены способствующие связыванию углерода бактериофаги

Фото: Yannis Papanastasopoulos / Unsplash

Ученые обнаружили вирусы, которые могут бороться с изменением климата. Согласно результатам исследования, пресс-релиз которого опубликован на сайте Phys.org, эти вирусы приобрели гены у бактерий и клеток, перерабатывающих углерод в морских экосистемах.

Биологи картировали гены, участвующие в метаболизме морских микробов, и выявили 128 генов, которые также встречаются в геномах океанических вирусов. Моделирование показало, что некоторые из этих вирусов, относящихся к бактериофагам, могут значительно усиливать способность бактерий улавливать углерод из атмосферы и связывать его в морских экосистемах.

Предыдущие исследования, проведенные в 2016 году, показали, что поглощение углерода в океане связано с присутствием вирусов. Считается, что вирусы помогают связывать углерод, когда инфицированные клетки, перерабатывающие углерод, группируются в более крупные агрегаты, которые оседают на дно океана.

Ученые также сообщили, что бактериофаги уже используются в качестве геоинженерных инструментов в районе вечной мерзлоты на севере Швеции. Эти вирусы предотвращают выделения бактериями мощного парникового газа метана.

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      Александр Еникеев
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