Президент Украины Зеленский пожаловался на обстановку на харьковском направлении

В своем вечернем обращении в социальной сети Х президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку на харьковском направлении, его слова передает РИА Новости.

«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — сообщил он.

Ранее стало известно, что на Украине выросло число не желающих второго срока Зеленского граждан по информации Киевского международного института социологии (КМИС). «С 34 процентов в декабре 2023 года до 43 процентов в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком», — говорится в сообщении.