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13:43, 20 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку на харьковском направлении

Президент Украины Зеленский пожаловался на обстановку на харьковском направлении

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

В своем вечернем обращении в социальной сети Х президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку на харьковском направлении, его слова передает РИА Новости.

«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — сообщил он.

Ранее стало известно, что на Украине выросло число не желающих второго срока Зеленского граждан по информации Киевского международного института социологии (КМИС). «С 34 процентов в декабре 2023 года до 43 процентов в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком», — говорится в сообщении.

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      Валентин Карант
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