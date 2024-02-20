На Украине выросло число не желающих второго срока Зеленского граждан

КМИС: 43 процентов украинцев не хотят переизбрания Зеленского

На Украине значительно выросло число граждан, не желающих переизбрания Владимира Зеленского на второй срок. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).

«С 34 процентов в декабре 2023 года до 43 процентов в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком», — говорится в сообщении.

При этом 69 процентов респондентов заявили, что украинский лидер должен исполнять обязанности до завершения военного положения, и 15 процентов опрошенных украинцев хотят перевыборов с приостановкой действия военного положения или во время него.

Ранее стало известно, что только 44 процента украинцев считают текущий курс страны верным. При этом 11 процентов респондентов полагают, что дела на Украине движутся в безусловно правильном направлении. В КМИС добавили, что наиболее пессимистично к вектору развития Украины относятся на западе страны.